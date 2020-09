Réseau TIC et salle de classe

Leur développement et leur pratique d’utilisation en réseau favorisent l’expérimentation, l’information et la communication au sein de la classe

Les fonctionnalités pédagogiques ajoutées ou amplifiées sont, d’une part, le partage et la confrontation des informations obtenues au sein de la classe, d’autre part, la recherche et l’exploitation de l’information d’origine externe. Toutes les salles du bloc scientifique sont équipées de postes de travail informatisés branchés en réseau et connectés à internet.

Chaque poste informatisé est intégré à un large plan de travail permettant l’observation et l’expérimentation. Tout poste du réseau - y compris, et c’est important, celui du professeur - est aussi distributeur d’images et autres documents qui deviennent ainsi de véritables objets de travaux pratiques. Par ailleurs la confrontation des informations permet de suivre, de comparer et de discuter les travaux, de les évaluer.

... mais aussi la recherche et l’exploitation de l’information d’origine externe !

Le réseau du laboratoire prend une dimension pédagogique supplémentaire lorsqu’il est ouvert sur le réseau de l’établissement - le CDI, la salle polyvalente etc. - et le réseau internet. De nouvelles pratiques liées à l’apparition d’internet sont chargées de potentialités en matière de formation scientifique et de formation générale de l’esprit de l’élève.

Avec les TIC, une véritable pédagogie de la communication est rapidement apparue dans l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre comme le révèle TEMATICE programme de recherche sur les TIC dans l'éducation . Les nouvelles pratiques pédagogiques ont une valeur formatrice générale. Chacune des possibilités recensées ci-dessus - notamment l’arrêt sur image, la sélection et le regroupement d’informations pertinentes - permet d’envisager de nouvelles modalités d’évaluation, mieux, d’auto-évaluation, rapides, dont la mise en forme reste à fixer et à mettre en œuvre en tenant compte de la fonction et de la place assignées à l’évaluation dans le processus d’apprentissage.

L’élève peut consulter, à domicile, des observations et expériences faites en classe

Le premier "extranet" permettant aux élèves de consulter de chez eux les observations et expériences faites lors des séances de travaux pratiques et de travaux personnels encadrés a vu le jour récemment sur un des sites académiques du réseau des SVT sur la toile. Il ne s’agit absolument pas là de retrouver un cours tout fait mais de revenir sur les conditions et les résultats d’activités scientifiques. Cette conception de l’aide à l’élève mérite d’être approfondie. Elle doit prévaloir sur la tentation qu’ont certains professeurs de mettre leur cours en ligne.