Livre : des données sur les comportements des lecteurs

Ce ne sont pas les seules bases de données qui sont essentielles pour comprendre l'évolution de l'industrie du livre. Le colloque du Groupe d'étude de l'industrie du livre (le BISG) : Rendre l'information payante s'intéressait cette année aux Big Data. Que ce soit celles fournies par Readerlink, l'un des grands distributeurs de livre américain ou celles fournies par les ventes et le marketing, comme l'analyse Bookseer, dont je vous avais déjà parlé. Mais, dans le domaine, a certainement été celle de Kyusik Chung, vice-président de Goodreads, le réseau social de lecteur (voir également cette présentation avec quelques slides en plus - et d'autres en moins). Ce réseau social de 7 millions de lecteurs totalise 300 millions de fiches de lectures ebook sur les livres (et croît de 16 millions de fiches par mois).

GoodReads s'est intéressé à la manière dont les lecteurs découvraient de nouveaux livres par son intermédiaire. Il y en a plu

sieurs :

- 19 % découvrent des livres lors de l'enregistrement, GoodReads recommande des livres très populaires (plutôt des bestsellers donc), pour aider les lecteurs à développer leurs profils.

- 19 % découvrent des livres via le moteur de recherche, qui fait ressortir une plus longue traine de livres.

- 13 % découvrent des livres via les recommandations, qui favorisent plutôt des titres moyennement populaires. Le moteur de recommandation, lancé en septembre 2011, analyse 20 000 millions de données pour faire des recommandations personnalisées depuis la bibliothèque de chaque utilisateur. Certains titres sont passés ainsi de 10 à 20 ajouts quotidiens à 90-100, grâce à leur sélection dans le moteur de recommandation.

- 9 % découvrent des livres par les mises à jour des bibliothèques de leurs amis et là aussi, ce mode de découverte favorise une assez large variété de titres, presque similaire au moteur.

- 8 % découvrent des livres depuis les pages auteurs ou les séries, et là aussi, c'est une méthode qui favorise la découverte de titre de manière très variée.

- 7 % découvrent des livres depuis des listes créées par les utilisateurs qui favorisent plutôt des titres moyennement populaires.

- 6% découvrent des livres depuis l'une des 800 000 applications mobiles de GoodReads installées.

- 2 % découvrent des livres depuis les cadeaux qu'offre le site depuis janvier 2012, profitant plutôt à des nouveautés.