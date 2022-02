Domotique maison : Centralisez la gestion de vos éclairages, chauffages, volets et système d'alarme

Vous programmez à partir d’un seul point de commande, convivial et simple à utiliser, le fonctionnement des volets roulants, de l’éclairage, du chauffage et du système d’alarme.



Vous n’avez plus besoin de remonter à l’étage pour baisser le chauffage des chambres lorsque vous partez de la maison.

C’est fini le mythe de la domotique réservée aux traders ou publicitaires de la City qui claquent des mains pour allumer une musique d’ambiance.

La domotique a pour but d’améliorer le confort de vie à la maison et de réaliser des économies, par une centralisation, automatisation et commande de vos équipements, de façon ludique, simple et intuitive.

Vous trouverez ci-dessous 4 utilisations pratiques de la domotique pour rendre votre maison plus économe et confortable. Selon les conseils d'un artisan rénovation de maison en Ariège, pourquoi s’en priver ?

Centralisez la gestion de vos éclairages, chauffages, volets

Bénéficiez d’un éclairage adapté tout au long de la journée

Evitez les gestes répétitifs du quotidien

Réduisez vos dépenses de chauffage

Sommaire