Domotique - on a testé la Somfy box

DegroupNews a testé la solution domotique de Somfy. Installation, mise à l’épreuve des fonctions domotiques, test de l’interface et de l’application mobile, on vous dit tout sur la Somfy Box.

La Somfy Box est disponible à 349€ et inclut :

1 bloc d'alimentation secteur

1 câble réseau Ethernet RJ45

1 télécommande (à utiliser uniquement pour l'enregistrement d'un moteur de portail)

Nous avons également testé :

la caméra de surveillance intérieure disponible à 299€

un détecteur de mouvement

une prise connectée

Installation de la centrale domotique : un jeu d'enfant

Pour commencer, nous avons installé la centrale domotique Somfy. Cette petite box noire au design sobre est très discrète. Elle mesure 14,5 x 14,5 X 5 cm et sera donc facile à dissimuler dans votre salon. L'installation est extrêmement simple, expiquée en vidéo sur le MOOC domotique de l’Université Paul Valery Montpellier III : il suffit de brancher la box sur secteur et de la relier à votre box Internet via un câble éthernet fourni par Somfy. Ensuite, il faut se rendre sur la plateforme dédiée de Somfy disponible. Somfy indique clairement toutes les étapes à suivre :

indiquer le code PIN qui se trouve sous la box domotique

créer un compte Tahoma

cliquer sur le lien d'activation dans l'e-mail envoyé

En quelques minutes, la centrale domotique est installée : on a apprécié la rapidité et la simplicité de la mise en route de la Somfy Box. Pas besoin d'avoir manipulé de solutions domotiques auparavant, l'installation de la centrale est réalisable même par un novice.

Une fois la création de compte activé, l'interface propose d'appairer des périphériques. Pour ce faire, il faut se rendre dans la partie réglages et sélectionner le type de périphérique à installer.

Nous avons commencé par le détecteur de mouvement.

Détecteur de mouvement

Il est fourni avec deux piles ainsi que deux vis afin de le fixer au mur.