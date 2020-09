Prise en main du Huawei Ascend P7

Dans un prochain article on chroniquera les liseuses d'ebooks en couleur, mais aujourd'hui on s'intéresse à l’Ascend P6 sorti en 2013, le constructeur chinois Huawei a considérablement amélioré sa notoriété et son image de marque. En 2014, il entend capitaliser sur ce succès avec le nouvel Ascend P7. Nous avons eu l’occasion de manipuler longtemps ce smartphone. Premières impressions.

Après des semaines de rumeurs, Huawei a fini par lever le voile sur son prochain smartphone vedette : le Ascend P7. En 2013, pour le lancement du prédécesseur, le Ascend P6, le constructeur chinois avait mis les petits plats dans les grands en organisant une conférence mondiale à Londres. Une première pour un tel fabricant, qui montrait ainsi qu’il changeait de dimension.

Un an plus tard, sa stratégie semble payante dans la mesure où le P6 s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires. Un score certes loin des mastodontes du secteur que sont les iPhone ou les Samsung Galaxy S. Mais Huawei n’a pas à en rougir quand on sait que les autres flagships Android concurrents naviguent – au mieux – dans les mêmes eaux. Mieux, le Chinois pointe désormais au troisième rang mondial des constructeurs de smartphones, devant les Sony, LG et autres HTC.

Pour le lancement du P7, Huawei a donc remis le couvert ce 7 mai avec une conférence mondiale à Paris.

Voici ses principales caractéristiques techniques :

• Un écran IPS Full HD de 5 pouces (1920 x 1080 pixels) + protection Corning Gorilla Glass 3

• Un processeur quadruple cœur HiSilicon Kirin 910T, cadencé à 1,8 GHz

• 2 Go de mémoire vive

• 16 Go de mémoire interne (+ microSD)

• Un capteur photo dorsal BSI (rétroéclairé) Sony de 13 mégapixels, capable de filmer en Full HD 1080p

• Un capteur photo frontal (rétroéclairé) de 8 mégapixels

• Une compatibilité 4G pour la version mono SIM

• Une version double SIM sans 4G et sans lecteur de carte microSD

• Des dimensions de 39,8 x 68,8 x 6,5 mm, pour 124 g

• Une batterie de 2500 mAh

• Android 4.4 KitKat + interface utilisateur EMUI

Même s’il est toujours possible de chipoter sur tel ou tel point d’une fiche technique, force est de reconnaître que celle de l’Ascend P7 est globalement très bonne. Elle ne souffre d’aucun véritable point faible, tout en affichant au contraire plusieurs points forts